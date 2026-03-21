Весенняя ярмарка современного искусства. Два дня — чтобы увидеть сильные женские высказывания, выбрать работу «в коллекцию», познакомиться с авторами и стать частью сообщества взаимной поддержки При участии кризисного Центра «Сёстры», сотрудницы которого проведут просветительские лекции. Даты: 21 и 22 марта с 12:00 до 20:00