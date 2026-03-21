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Сёстры

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Фестивали

Про событие

Весенняя ярмарка современного искусства. Два дня — чтобы увидеть сильные женские высказывания, выбрать работу «в коллекцию», познакомиться с авторами и стать частью сообщества взаимной поддержки При участии кризисного Центра «Сёстры», сотрудницы которого проведут просветительские лекции. Даты: 21 и 22 марта с 12:00 до 20:00

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