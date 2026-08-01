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sesh

Soma
Петровский бульвар, 14

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Завершение:

1500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Промо-проект Oleg Tsoy и Andrey Korets. Rapossa — один из самых узнаваемых артистов российского даунтемпо, основатель лейбла Lostcolor. Живой сет на аналоговых синтезаторах и гитаре. Dibidabo — органик хаус и даунтемпо. Woomoon (Тулум, Ибица), Savaya, Burning Man, ADE. Релизы на BAR25, Sirin Music, Cosmic Awakenings. Его «Coconana» продержалась в чарте Beatport 400 дней. На входе фейсконтроль и дресс-код.

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