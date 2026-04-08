Комфортная еда, авторские коктейли, выставки и музыкальные перформансы в здании, где в конце XIX века кипела светская жизнь московской знати. Ресторан с авторской кухней на Петровском бульваре, где гастрономические традиции встречаются с экспериментальным подходом. Пространство Soma непростое, с изюминкой — оригинальные колонны, своды Монье и кирпичная кладка были свидетелями почти всех знаковых светских событий конца 19 века. Именно в этом здании находился легендарный в те времена ресторан «Эрмитаж», где трудился на благо гедонизма московской знати французский кулинар Люсьен Оливье. В дореволюционной Москве тут проходили буквально все знаковые богемные кутежи — от Дней рождения Тургенева и Достоевского до свадьбы Чайковского и празднования Горьким премьеры спектакля «На дне». https://soma.moscow Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
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