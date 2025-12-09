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Серпантин. Нежность хрустальной ветки

Куб
InGallery, ул. Тверская, 3, -2 этаж

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от 300₽ до 1700₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Название выставки — это метафора, в которой заключено главное противоречие и одновременно главная гармония нашего времени. Хрусталь становится символом абсолютной, идеальной, но уязвимой формы, метафорой мимолетности, памяти, иллюзорности и красоты, которая может рассыпаться в одно мгновение. Хрупкость исследуется как явление, она может быть экологической, социальной, ментальной. Это и уязвимость памяти, и человеческих отношений; цифровые данные, которые можно стереть одним кликом; тонкость материи и чувств. Ветка рассматривается как знак жизни, упрямого продолжения, органики, роста и надежды даже в самых суровых условиях; это память о дереве и обещание будущих листьев. Основная жизненная сила ветки — это способность к восстановлению; внутренний стержень; не очевидная, но ощутимая надежда. А замирание в зимний период это всего лишь форма ожидания нового витка.

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