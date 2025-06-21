В главной гостиной Патриарших устраивают поэтический сеанс «Сердце Тишины», созданный специально для «Зойки» арт-проектом «Поэтариум Инны Парфеновой». 21 июня в 19:30 основательница «Поэтариума», поэт, филолог, журналист Инна Парфенова и актриса, чтец Марина Чепрасова под музыкальный аккомпанемент соединят современную поэзию с классикой (Цветаева, Ахматова, Заболоцкий) и представят отрывки из иммерсивного спектакля «Призрак Булгакова», созданного в партнёрстве с Музеем Михаила Булгакова. Вечер пройдёт в сопровождении блюд от шеф-повара «Зойки» Ивана Штучкина: томаты на сыре лабне с муссом из авокадо, карпаччо из артишоков с сыром грюйер, холодный томатный суп с клубникой и многое другое. Обязательно бронируй столик по тел. или сайту