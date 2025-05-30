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Сэппуку/харакири

Гиперион
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с6

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Елена Чернова расскажет о японских традициях сэппуку и харакири: отличиях, специфике, развитии и резонансных примерах. Об этой традиции ходит масса мифов и шуток разной степени черноты. Но лектор расскажет о ней всерьёз и подробно. Откуда взялся столь жестокий ритуал, как изменялся с течением времени, кто и зачем прибегал к нему... и в чём всё-таки разница между сэппуку и харакири. И почему самураи считали, что это — красиво, достойно и возвышает дух человека? А ещё — о примерах гордости и отваги, гнева и безрассудства, отчаяния и благородства, дошедших до нас из глубин японской истории.

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