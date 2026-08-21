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Селекта

Суперметалл
2-я Бауманская улица, 9/23с3

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Завершение:

от 2850₽ до 6500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Драм-н-бейс на открытом воздухе. Событие, которое объединит разные школы, поколения и взгляды на драм-н-бейс культуру. Специальным гостем события станет Zardonic — зарубежный артист, известный своим мощным звучанием на стыке драм-н-бейса, металла и тяжёлой электронной музыки. Селекта — новая платформа для драм-н-бейс сцены в Москве. Проект создаётся как точка пересечения артистов, комьюнити и слушателей, для которых драм-н-бейс — не просто жанр, а отдельная культура со своей скоростью, эстетикой и энергетикой. Диджеи: Zardonic Despersion Ozma AIM Armodine Vipah Subwave

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