Драм-н-бейс на открытом воздухе. Событие, которое объединит разные школы, поколения и взгляды на драм-н-бейс культуру. Специальным гостем события станет Zardonic — зарубежный артист, известный своим мощным звучанием на стыке драм-н-бейса, металла и тяжёлой электронной музыки. Селекта — новая платформа для драм-н-бейс сцены в Москве. Проект создаётся как точка пересечения артистов, комьюнити и слушателей, для которых драм-н-бейс — не просто жанр, а отдельная культура со своей скоростью, эстетикой и энергетикой. Диджеи: Zardonic Despersion Ozma AIM Armodine Vipah Subwave