Московские мастодонты приметаленного хардкора отошли от летнего угара на презентации нового альбома и готовы задать параметры гитарной мощи и энергии от выступления уже для осеннего сезона. Тем более, что хардкор-компания подобралась изумительная: яростные и ядовитые Sick Dick, убойные исполины Will To Win и гонящие вперёд Time4Aggression.