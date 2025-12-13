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Scumback, Sick Dick, Will To Win, Time4Aggression

Мотыга Йети Бар
Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Московские мастодонты приметаленного хардкора отошли от летнего угара на презентации нового альбома и готовы задать параметры гитарной мощи и энергии от выступления уже для осеннего сезона. Тем более, что хардкор-компания подобралась изумительная: яростные и ядовитые Sick Dick, убойные исполины Will To Win и гонящие вперёд Time4Aggression.

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