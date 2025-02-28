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Счастливого пути

Ruarts
1-й Зачатьевский пер. 10

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка-путешествие, где движение времени на самом деле теряет свой смысл. Художник Никита Dusto создаёт пространство, в котором герой оказывается в ловушке замкнутого цикла. «Счастливого пути» — не пожелание, а скорее ироничное напоминание о том, как легко мы можем заблудиться в бесконечном круговороте, где нет простого ответа на вопрос: куда мы на самом деле идём? Режим работы: Вт – Вс: 12:00 – 20:00

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