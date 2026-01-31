В проекте — одноименная серия работ, где художница исследует тему покрова, покрывала, но не как культурное явление, а как гармоничную часть детства и развития человека. В центре изучения — мамин или бабушкин платок или плед, в который ребенка укутывают перед сном. Это момент максимального ощущения любви и безопасности, необходимого для формирования личности с самого детства и креативного начала.