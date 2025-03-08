Sara презентует новый альбом «Помоги себе сам». Sara - одна из немногих российских групп, затрагивающая темы психологии человека, раскрывая их прямо и доступно. Мрачная рок-музыка с нотками готики, перегруженной гитарой и синтами заставляет почувствовать себя главным героем драматического фильма.