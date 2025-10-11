Samovar 3 years
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Samovar празднует трёхлетие. Тебя ждёт два танцпола, резиденты и друзья Samovar, лайвы и диджей-сеты, много обнимашек и радости. LineUp: • Alfij • b0n • Denis Potapov • DMktpr — live • Fluchtlink — live • HQ • Michael Dop • Roma Ptashenko • Rootone — live • Skunk York • Symbol — live • Zatagin Количество бесплатных регистраций ограничено — вход по ним с 22:00 до 23:00. Дальше вход только по билетам. Artwork: Alexander Kornienko
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