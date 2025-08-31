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Сальвадор Дали. Галлюциногенный тореадор

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Внимание: перенос события на 31.08.2025, 19:00. Лекция посвящена жизни и творчеству одного из самых эпатажных и узнаваемых художников истории искусства — Сальвадора Дали. Погружение в мир его фантазий, где реальность переплетается со сном, а время теряет свой привычный смысл. Будут рассмотрены знаковые произведения художника — «Постоянство памяти» и «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», а также воздействие на автора прогрессивных научных и психологических идей. Расскажут про влияние Дали на искусство XX века и современность, а ещё ты узнаешь, как направление сюрреализм, основоположником которого был вовсе не Сальвадор Дали, плотно закрепилось именно за великим испанцем. Лекцию читает Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

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