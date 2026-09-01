Воскресный маркет для тех, кто любит растения, антикварные предметы и умеет видеть красоту в деталях. В старинном особняке XVIII века соберутся проекты, создающие всё для красивого домашнего сада и уютного дома. Публику ждут старинные книги и гравюры, изящную бижутерию, фарфоровые статуэтки и нежные чайные пары, редкие и тропические растения, флорариумы, необычные кашпо, грунты и удобрения. Здесь можно будет выбрать растение, найти для него подходящее кашпо и сразу пересадить его на месте. В маркете участвуют «Зелёный культ», «РизоТерра», мастерская «Мандрагора», «Oblakа Perfumes», «Питомник Сапегиных», «Дом замиокулькасов» и «Растения от Полли/сад». Представят свою коллекцию старинных и винтажных кашпо и ваз — предметов, в которых сочетается: благородная патина времени, выразительная красота старинных форм и хрупкая сила растений. Собрали всё, что любят: растения, старинные вещи, красивые формы и культуру домашнего сада.