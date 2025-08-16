Кость прорастает и оборачивается цветком. Метаморфоза твердого тела, анатомических реликвий и костей обретает новую плоть — они становятся носителями личной и коллективной памяти, отпечатками исторического и индивидуального бытия. В инсталляции «Sacred Bones. Dry Bone» Саша Пучкова сталкивает два символа — «священные кости» и «сухие кости». Первые воплощают изначальную святость и неизбывную память, фундамент, на котором зиждется личная и культурная идентичность. Вторые — сухие, как пустыня времени, — становятся метафорическими инструментами, исследующими пороговые состояния бытия: точки разлома и запуска трансформации. В поэтике Пучковой «dry bone» — это травма, опыт перепроживания, мучительная попытка вдохнуть жизнь в застывшие структуры. В экспозиции возникает объект, собранный из фотополимерных костей — притча о памяти через материю. Этот фрагмент отсылает к знаменитой инсталляции Валерия Чтака «44 швабры», закодированной в историю галереи Syntax, и, не менее важно, в личную мифологию самой художницы. Отсылая к узнаваемой форме, Пучкова трансформирует её — кости, обманчиво недвижные, прорастают прозрачными полимерными связями. Образ неуловим: то ли эхо следов балканского барокко, то ли отголоски готических колонн, то ли намёк на мутировавшую плоть. Пучкова рассматривает кость как симптом кризиса, переходное состояние между бессилием и обновлением, предел органического и живого.