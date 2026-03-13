Первая персональная выставка Галины Агафоновой — это особенный угол зрения, попытка приблизиться к осознанию жизни как чуда через создание ситуаций неоднозначного контекста. Экспозиция объединит три важных для художницы проекта: «Оазис. Проникновение», «Сбывшиеся» и новую серию «С точки зрения неба», давшую название всей выставке. Каждая серия — это этап поиска в зазорах реальности возвышающего вектора, который, возникнув во временных инсталляциях, дарит проблеск надежды и даёт стимул жить. «Оазис» построен на образе неба, цветов, которые смотрятся в зеркала, разложенные посреди унылых пейзажей. В этих зеркалах является неожиданное, но прекрасное. В «Сбывшихся» — объекты-звезды («метеориты») символизируют связь неба с землей. Коммуникацию и неразрывную связь. Сбывшиеся мечты — как дар и опора в сложные времена, чтобы двигаться вперед, даже если это кажется немыслимым. «С точки зрения неба» — торжество возможного: неподъёмный жёсткий материал, воплощаясь в форме птицы, концентрирует в себе идею полета и заключает в себе небо, которое само летит по земле. Режим работы: Ежедневно, 11:00 – 20:00