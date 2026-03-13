ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

С точки зрения неба

Sistema
Бобров переулок, 4с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Первая персональная выставка Галины Агафоновой — это особенный угол зрения, попытка приблизиться к осознанию жизни как чуда через создание ситуаций неоднозначного контекста. Экспозиция объединит три важных для художницы проекта: «Оазис. Проникновение», «Сбывшиеся» и новую серию «С точки зрения неба», давшую название всей выставке. Каждая серия — это этап поиска в зазорах реальности возвышающего вектора, который, возникнув во временных инсталляциях, дарит проблеск надежды и даёт стимул жить. «Оазис» построен на образе неба, цветов, которые смотрятся в зеркала, разложенные посреди унылых пейзажей. В этих зеркалах является неожиданное, но прекрасное. В «Сбывшихся» — объекты-звезды («метеориты») символизируют связь неба с землей. Коммуникацию и неразрывную связь. Сбывшиеся мечты — как дар и опора в сложные времена, чтобы двигаться вперед, даже если это кажется немыслимым. «С точки зрения неба» — торжество возможного: неподъёмный жёсткий материал, воплощаясь в форме птицы, концентрирует в себе идею полета и заключает в себе небо, которое само летит по земле. Режим работы: Ежедневно, 11:00 – 20:00

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста