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Русский хоррор: ритуал противоречий

К35
Усачёва улица, 9

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Русский хоррор — уникальное явление, в котором переплетаются народные мифы, советское наследие, мрачная урбанистика и метафизический ужас. В отличие от западного хоррора, русская традиция тяготеет к тоске, абсурду, иронии и экзистенциальному страху. Эта эстетика проникает в современное искусство, от живописи и инсталляций до кино, литературы и цифровых медиа. «Русский Хоррор: Ритуал противоречий» — обратное зеркало реальности, показывающее больше, чем видно в отражении. Мы рефлексируем к суевериям сознания, загружающего страхи из коллективного бессознательного: от дремучих лесных духов до призраков советских архивов. Здесь хоррор предстает не жанром, а способом входа в аналитику и диагностику палитры мышления. Русская культура, всегда балансируя на грани реального и фантастического, рационального и мистического, порождает хоррор как зеркало противоречий, наполняемое отражением наших страхов. Разнонаправленная и нерегулярная в своём поведении сила спекулирует ими с рождения до старости, меняя вектор давления на хрупкие участки повседневности. «Сказка ложь, да в ней намёк» — в этой не всегда доброй сказке кроется наша ментальная ирония, не всегда логичная и привлекательная своей спокойной ритуальностью бытия. В этом проекте можно проделать путь по дороге в чащу сказочных противоречий миров самых разных современных художников, встретив разветвления троп в парадоксальную природу русской фантазии.

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