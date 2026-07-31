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Вечеринки
Про событие
Караоке ночь и вечеринка, чтобы было ощущение, что всё только начинается. Ночь разделят на 2 части: С 22:00 — Музыкальное лото Пой караоке, выигрывай подарки с градусом, а дальше пусть события развиваются сами. (Участвовать может каждый) С 00:00 — Дискотека За пультом исключительно модные диджеи со знатной подборкой русских поп-хитов. Самый главный хит ночи — официальный двойник певца Шуры. Вот, что действительно нишево — вспомнить ту музыку, которую многие скромно прячут в плейлистах, хотя её нужно кричать во весь голос даже по дороге к такси. Программа: Шура (официальный двойник) Eztokeko Acid Racer Liza Girlina
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