Караоке ночь и вечеринка, чтобы было ощущение, что всё только начинается. Ночь разделят на 2 части: С 22:00 — Музыкальное лото Пой караоке, выигрывай подарки с градусом, а дальше пусть события развиваются сами. (Участвовать может каждый) С 00:00 — Дискотека За пультом исключительно модные диджеи со знатной подборкой русских поп-хитов. Самый главный хит ночи — официальный двойник певца Шуры. Вот, что действительно нишево — вспомнить ту музыку, которую многие скромно прячут в плейлистах, хотя её нужно кричать во весь голос даже по дороге к такси. Программа: Шура (официальный двойник) Eztokeko Acid Racer Liza Girlina