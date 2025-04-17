ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Run(a)way

Sistema
Бобров переулок, 4с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка Евы Шориной — это смелый эксперимент, выходящий за рамки традиционных экспозиционных форматов. Основная идея выставки — противопоставление и заигрывание с искусством, которое начинает становиться похожим на механическое производство развлекательного контента. Ева Шорина ставит под сомнение цифровое восприятия реальности: «Если момент не был зафиксирован камерой, он всё равно существовал». Как можно передать его не фотографически, а с помощью искусства, таланта, мастерства и упорства? Этот абсурд и становится отправной точкой концепции «Run(a)way», название которой совпадает со смыслами слов «подиум» и «побег» одновременно. Театрализованное экспонирование выставки создает эффект полного погружения: работы парят в пространстве, подвешенные за прозрачные нити, что меняет привычное восприятие искусства и зрительского взаимодействия. Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста