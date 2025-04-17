Выставка Евы Шориной — это смелый эксперимент, выходящий за рамки традиционных экспозиционных форматов. Основная идея выставки — противопоставление и заигрывание с искусством, которое начинает становиться похожим на механическое производство развлекательного контента. Ева Шорина ставит под сомнение цифровое восприятия реальности: «Если момент не был зафиксирован камерой, он всё равно существовал». Как можно передать его не фотографически, а с помощью искусства, таланта, мастерства и упорства? Этот абсурд и становится отправной точкой концепции «Run(a)way», название которой совпадает со смыслами слов «подиум» и «побег» одновременно. Театрализованное экспонирование выставки создает эффект полного погружения: работы парят в пространстве, подвешенные за прозрачные нити, что меняет привычное восприятие искусства и зрительского взаимодействия. Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.