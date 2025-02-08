Кинопоказ с музыкальной командой Flatloops и Даниилом Джиенбаевым — киноредактором Telegram-канала «Артохолик» и автором «Моушн Пикчер». Погрузись в важные детали и неочевидные полутона оды детству от Паоло Соррентино. О фильме: Неаполь, 1984 год. Члены большого шумного семейства подростка Фабьетто живо обсуждают друг друга, соседей и происходящие вокруг события, а особенно — возможный переход из «Барселоны» в «Наполи» Диего Марадоны. Сам Фабьетто заглядывается на тётю Патрицию и витает в облаках, но вскоре в его жизни произойдут большие перемены.