Вечеринка-эпос с 9-летней историей. Яркое событие под открытым небом, эстетичный open-air в городском формате В хайлайтах 16-часовой вечеринки — представитель культового агентства Sunrise и один из ведущих представителей новой румынской волны Prichindel. Каталин прилетит прямиком из Бухареста, в котором он засветился уже на всех достойных площадках, в том числе в Gradina Monteoru, Eden и Guesthouse. Его с аплодисментами встречают в берлинском Hoppetosse, на Ибице, в Лондоне, Париже и Стамбуле, а диджейку он делит с Arapu, Sammy Dee, Cristi Cons, Piticu, Sublee, cap и другими ассами жанра. Поддержат талантливого гостя друзья и резиденты проекта RROOM : Prichindel (RO) Denis Korablev Dime Chu John Vegas J.P Moono Pallna Pavel Gro Petr Kandinsky Sapurra Shyam Tvoi Drug