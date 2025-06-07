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RROOM AIR at Gazgolder

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

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1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка-эпос с 9-летней историей. Яркое событие под открытым небом, эстетичный open-air в городском формате В хайлайтах 16-часовой вечеринки — представитель культового агентства Sunrise и один из ведущих представителей новой румынской волны Prichindel. Каталин прилетит прямиком из Бухареста, в котором он засветился уже на всех достойных площадках, в том числе в Gradina Monteoru, Eden и Guesthouse. Его с аплодисментами встречают в берлинском Hoppetosse, на Ибице, в Лондоне, Париже и Стамбуле, а диджейку он делит с Arapu, Sammy Dee, Cristi Cons, Piticu, Sublee, cap и другими ассами жанра. Поддержат талантливого гостя друзья и резиденты проекта RROOM : Prichindel (RO) Denis Korablev Dime Chu John Vegas J.P Moono Pallna Pavel Gro Petr Kandinsky Sapurra Shyam Tvoi Drug

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