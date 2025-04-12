Выбор редакции
Rroom 10 years
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 1580₽ до 60080₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Десятилетие RROOM — ключевой хайлайт в истории лейбла, отмеченный десятками вечеринок, сотнями подкастов и тысячами часов диджей-сетов от резидентов и иностранных гостей. Юбилей в Gazgolder Club вместе с румынским продюсером Vid aka Egal 3. Это станет приятной новостью для ценителей многогранного звучания.
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