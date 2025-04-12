Десятилетие RROOM — ключевой хайлайт в истории лейбла, отмеченный десятками вечеринок, сотнями подкастов и тысячами часов диджей-сетов от резидентов и иностранных гостей. Юбилей в Gazgolder Club вместе с румынским продюсером Vid aka Egal 3. Это станет приятной новостью для ценителей многогранного звучания.