Розовая пантера
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Прекрасный повод провожить лето в ласковых объятиях солнца и луны, среди разноцветных софитов пространства клуба Gazgolder. В лайнапе вечеринки: Digital Ivan / Matvey Schetinkin / Mark S / LDR / Adamov / HQ / Natali F
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи