ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Рождественский венок

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Создай атмосферный праздничный венок из живых природных материалов на берёзовой основе, дополненный элегантными металлическими акцентами. Минимализм, натуральность и праздничное настроение в одном изделии, которое станет украшением вашего дома В ходе мастер-класса ты соберёшь свой венок под руководством флористов Backyard flowers&plants. Готовый венок ты унесёшь в красивой подарочной упаковке — его можно сразу дарить. При желании ты можешь заказать брендированные ленты с надписью место быть, и организатор аккуратно повяжет их на упаковку, добавив личного смысла твоему подарку.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста