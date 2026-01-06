Создай атмосферный праздничный венок из живых природных материалов на берёзовой основе, дополненный элегантными металлическими акцентами. Минимализм, натуральность и праздничное настроение в одном изделии, которое станет украшением вашего дома В ходе мастер-класса ты соберёшь свой венок под руководством флористов Backyard flowers&plants. Готовый венок ты унесёшь в красивой подарочной упаковке — его можно сразу дарить. При желании ты можешь заказать брендированные ленты с надписью место быть, и организатор аккуратно повяжет их на упаковку, добавив личного смысла твоему подарку.