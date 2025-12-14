Внимание: билеты на 14:00 уже проданы, следующий мк 14 декабря, 16:00. Создай свой праздничный аксессуар на мастер-классе с художником Татьяной Воробьевой. Ты научишься делать рождественский венок из нобилиса, украшенный шишками, атласными ленточками и веточками с ягодами. Этот мастер-класс — отличный способ провести время с пользой, раскрыть творческую фантазию и подготовиться к праздникам, создавая украшение, которое станет частью твоего дома или подарком близким. Погрузись в атмосферу рождественского творчества и унеси с собой уникальный венок, сделанный своими руками.