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Рождественский венок

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Внимание: билеты на 14:00 уже проданы, следующий мк 14 декабря, 16:00. Создай свой праздничный аксессуар на мастер-классе с художником Татьяной Воробьевой. Ты научишься делать рождественский венок из нобилиса, украшенный шишками, атласными ленточками и веточками с ягодами. Этот мастер-класс — отличный способ провести время с пользой, раскрыть творческую фантазию и подготовиться к праздникам, создавая украшение, которое станет частью твоего дома или подарком близким. Погрузись в атмосферу рождественского творчества и унеси с собой уникальный венок, сделанный своими руками.

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