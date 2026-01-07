ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Рождественский джаз

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 5500₽ до 9000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Программа вдохновлена дореволюционным наследием, атмосферой домашних музыкальных вечеров и театральной поэтикой Гоголя. Здесь оживают сказочные истории, рождественские чудеса и забытая нежность зимних встреч. В тонких аранжировках Алисы Шестуновой переплетаются прозрачность неоклассики и импровизационная свобода джаза, а гитара добавляет музыке камерности, уюта и лёгкой интимности. Глубокий и нежный вокал Милы Динерштейн мягко погружает слушателя в рождественскую атмосферу, где каждое слово и интонация дышат теплом и светом. Этим вечером ты прикоснёшься к магии праздника, к музыке, которая соединяет прошлое и настоящее, оставляя в сердце чувство чуда. Состав: вокал, скрипка, гитара, контрабас, фортепиано. Об исполнителях: Мила Динерштейн — автор идеи, вокал. Певица и пианистка, закончила консерваторию в Барселоне. Сейчас выступает с джазовым составом в Москве и является победителем фестиваля Moscow Jazz Festival 2025; Алиса Шестунова — аранжировки, фортепиано; Итель Премент — скрипка; Виктор Чаплыгин — гитара; Полина Белан — контрабас.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста