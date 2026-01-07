Программа вдохновлена дореволюционным наследием, атмосферой домашних музыкальных вечеров и театральной поэтикой Гоголя. Здесь оживают сказочные истории, рождественские чудеса и забытая нежность зимних встреч. В тонких аранжировках Алисы Шестуновой переплетаются прозрачность неоклассики и импровизационная свобода джаза, а гитара добавляет музыке камерности, уюта и лёгкой интимности. Глубокий и нежный вокал Милы Динерштейн мягко погружает слушателя в рождественскую атмосферу, где каждое слово и интонация дышат теплом и светом. Этим вечером ты прикоснёшься к магии праздника, к музыке, которая соединяет прошлое и настоящее, оставляя в сердце чувство чуда. Состав: вокал, скрипка, гитара, контрабас, фортепиано. Об исполнителях: Мила Динерштейн — автор идеи, вокал. Певица и пианистка, закончила консерваторию в Барселоне. Сейчас выступает с джазовым составом в Москве и является победителем фестиваля Moscow Jazz Festival 2025; Алиса Шестунова — аранжировки, фортепиано; Итель Премент — скрипка; Виктор Чаплыгин — гитара; Полина Белан — контрабас.