Искрящийся на солнце снег, пузырьки шампанского в бокалах, запах мандаринов и ёлки, шуршание открывающихся подарков… Музыкальный проект Grani Music и арт-пространство Люмьер Холл приглашают разделить с ними атмосферу Нового года и Рождества. В этот вечер совершат головокружительное музыкальное путешествие по самым зимним и праздничным мелодиям разных эпох — от классики до наших дней, от Вивальди до любимых советских мелодий, от музыки из «Холодного сердца» до джаза. А для полного погружения в атмосферу волшебства музыкальный променад будет сопровождаться видеорядом на большом панорамном экране. Музыкальный проект Grani Music — творческий союз пяти музыкантов, находящихся в постоянном поиске новых идей и их сценического воплощения. Классический струнный квартет в сопровождении ударных и других экспериментальных инструментов ещё никогда не звучал так многогранно и чарующе.