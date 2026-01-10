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Рождественские хиты

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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от 1300₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Искрящийся на солнце снег, пузырьки шампанского в бокалах, запах мандаринов и ёлки, шуршание открывающихся подарков… Музыкальный проект Grani Music и арт-пространство Люмьер Холл приглашают разделить с ними атмосферу Нового года и Рождества. В этот вечер совершат головокружительное музыкальное путешествие по самым зимним и праздничным мелодиям разных эпох — от классики до наших дней, от Вивальди до любимых советских мелодий, от музыки из «Холодного сердца» до джаза. А для полного погружения в атмосферу волшебства музыкальный променад будет сопровождаться видеорядом на большом панорамном экране. Музыкальный проект Grani Music — творческий союз пяти музыкантов, находящихся в постоянном поиске новых идей и их сценического воплощения. Классический струнный квартет в сопровождении ударных и других экспериментальных инструментов ещё никогда не звучал так многогранно и чарующе.

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