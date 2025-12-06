ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Рождение сюрреализма и психоанализ Фрейда

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Лекция Светланы Большаковой о рождении сюрреализма и психоанализе З. Фрейда. Откуда фантасмагория образов в картинах Сальвадора Дали? Увлеченный идеями Фрейда и Юнга Сальвадор придумал свою методику открыть дверцу в бессознательное: самый первый, ещё нестойкий, неглубокий, наполненный образами сон. Скорее всего открыл он свою технику случайно: во время знойной сиесты засыпая в уютном кресле с металлическим предметом в руках… Разберешься с этим на лекции.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста