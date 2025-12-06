Рождение сюрреализма и психоанализ Фрейда
Берсеневский переулок, 5с2
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Лекция Светланы Большаковой о рождении сюрреализма и психоанализе З. Фрейда. Откуда фантасмагория образов в картинах Сальвадора Дали? Увлеченный идеями Фрейда и Юнга Сальвадор придумал свою методику открыть дверцу в бессознательное: самый первый, ещё нестойкий, неглубокий, наполненный образами сон. Скорее всего открыл он свою технику случайно: во время знойной сиесты засыпая в уютном кресле с металлическим предметом в руках… Разберешься с этим на лекции.
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