Лекция Светланы Большаковой о рождении сюрреализма и психоанализе З. Фрейда. Откуда фантасмагория образов в картинах Сальвадора Дали? Увлеченный идеями Фрейда и Юнга Сальвадор придумал свою методику открыть дверцу в бессознательное: самый первый, ещё нестойкий, неглубокий, наполненный образами сон. Скорее всего открыл он свою технику случайно: во время знойной сиесты засыпая в уютном кресле с металлическим предметом в руках… Разберешься с этим на лекции.