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Про событие
В ночи, когда воды Невы шепчут древние предания, из глубин Петербурга восстанет тьма! Приготовься к сокрушительному натиску сырого, неоскверненного блэк-метала от группы, чьё имя эхом разносится по заброшенным берегам и собирает вокруг себя самых преданных послушников. Готовься, «Убожество» ждёт тебя. Поддержка: Bomzhiha (grindcore) Свинособака (metal, hardcore) MISSKALIN (noise, sludge) FAGLAR FALLER NER (necro noise) + Secret Guest Ожидается подорожание билетов.
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