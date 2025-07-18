В ночи, когда воды Невы шепчут древние предания, из глубин Петербурга восстанет тьма! Приготовься к сокрушительному натиску сырого, неоскверненного блэк-метала от группы, чьё имя эхом разносится по заброшенным берегам и собирает вокруг себя самых преданных послушников. Готовься, «Убожество» ждёт тебя. Поддержка: Bomzhiha (grindcore) Свинособака (metal, hardcore) MISSKALIN (noise, sludge) FAGLAR FALLER NER (necro noise) + Secret Guest Ожидается подорожание билетов.