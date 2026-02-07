Роспись значков: оживляем персонажей мультфильмов
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь сделать из полимерной глины и расписать стильные значки , которые станут ярким акцентом на твоей одежде, сумке или рюкзаке.
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