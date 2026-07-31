ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Роспись подвесок-талисманов

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Иногда хочется носить с собой что-то совсем маленькое, но очень своё. На этом мастер-классе будут расписывать деревянные подвески, а затем покрывать их прозрачной УФ-смолой, чтобы рисунок стал ярким, блестящим и долговечным. Можно создать: — брелок для телефона — подвеску на шею — украшение для ключей, сумки или рюкзака На мастер-классе: — познакомишься с материалами — перенесёшь рисунок на заготовку — распишешь её акриловыми красками — покроешь УФ-смолой для красивого глянцевого эффекта — заберёшь домой маленький талисман, созданный своими руками Совсем не обязательно уметь рисовать — всё получится. Для тех, кто переживает, будут подготовлены эскизы, которые можно легко перенести на заготовку карандашом, а затем раскрасить по-своему или дополнить своими деталями. Все материалы входят в стоимость. Мастер-класс будет проходить в 15:00 и в 18:00. Запись и вопросы в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста