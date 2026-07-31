Иногда хочется носить с собой что-то совсем маленькое, но очень своё. На этом мастер-классе будут расписывать деревянные подвески, а затем покрывать их прозрачной УФ-смолой, чтобы рисунок стал ярким, блестящим и долговечным. Можно создать: — брелок для телефона — подвеску на шею — украшение для ключей, сумки или рюкзака На мастер-классе: — познакомишься с материалами — перенесёшь рисунок на заготовку — распишешь её акриловыми красками — покроешь УФ-смолой для красивого глянцевого эффекта — заберёшь домой маленький талисман, созданный своими руками Совсем не обязательно уметь рисовать — всё получится. Для тех, кто переживает, будут подготовлены эскизы, которые можно легко перенести на заготовку карандашом, а затем раскрасить по-своему или дополнить своими деталями. Все материалы входят в стоимость. Мастер-класс будет проходить в 15:00 и в 18:00. Запись и вопросы в ТГ