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Роспись одежды

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь превратить старые джинсы в эксклюзивный предмет гардероба. Это возможность не просто обновить любимую вещь, но и создать настоящий арт-объект, который будет существовать в единственном экземпляре. Под руководством художника ты освоишь техники работы с красками по ткани, научишься смешивать оттенки и создавать объёмные текстуры. Мастер покажет, как переносить эскиз на деним и делать плавные переходы цвета, чтобы рисунок выглядел профессионально. Стоимость: Карманы 2000 рублей Джинсы 3000 рублей

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