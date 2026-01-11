Роспись одежды
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь превратить старые джинсы в эксклюзивный предмет гардероба. Это возможность не просто обновить любимую вещь, но и создать настоящий арт-объект, который будет существовать в единственном экземпляре. Под руководством художника ты освоишь техники работы с красками по ткани, научишься смешивать оттенки и создавать объёмные текстуры. Мастер покажет, как переносить эскиз на деним и делать плавные переходы цвета, чтобы рисунок выглядел профессионально. Стоимость: Карманы 2000 рублей Джинсы 3000 рублей
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