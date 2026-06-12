У этой парочки есть все шансы занять самые заметные ветки на твоей ёлке. Овечка — символ наступающего года — и гусь за компанию: будешь расписывать гипсовые игрушки, похожие на маленькие портреты в старинных рамах. Подберёшь цвета, выделишь объёмные детали и придумаешь, какими будут герои — сдержанными и нежными или нарядными до последнего пёрышка. Продолжительность около 2,5 часов.