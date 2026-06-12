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Про событие
У этой парочки есть все шансы занять самые заметные ветки на твоей ёлке. Овечка — символ наступающего года — и гусь за компанию: будешь расписывать гипсовые игрушки, похожие на маленькие портреты в старинных рамах. Подберёшь цвета, выделишь объёмные детали и придумаешь, какими будут герои — сдержанными и нежными или нарядными до последнего пёрышка. Продолжительность около 2,5 часов.
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