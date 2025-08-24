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Роспись эко-сумок

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Под руководством художницы и педагога Татьяны Воробьёвой ты освоишь технику росписи акрилом по ткани и оформишь хлопковый шоппер — яркий, стильный и неповторимый. На мастер-классе ты: — Выберешь один из авторских эскизов или создашь дизайн по вдохновению — Научишься переносить рисунок на ткань и работать с акрилом так, чтобы краска держалась и радовала — Распишешь эко-сумку, которая станет частью твого гардероба или отличным подарком Кому подойдёт: Новичкам, мечтающим попробовать себя в искусстве, и всем, кто хочет провести время с пользой, сделать что-то руками и унести с собой вещь, наполненную смыслом. Все материалы включены в стоимость.

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