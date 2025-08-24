Под руководством художницы и педагога Татьяны Воробьёвой ты освоишь технику росписи акрилом по ткани и оформишь хлопковый шоппер — яркий, стильный и неповторимый. На мастер-классе ты: — Выберешь один из авторских эскизов или создашь дизайн по вдохновению — Научишься переносить рисунок на ткань и работать с акрилом так, чтобы краска держалась и радовала — Распишешь эко-сумку, которая станет частью твого гардероба или отличным подарком Кому подойдёт: Новичкам, мечтающим попробовать себя в искусстве, и всем, кто хочет провести время с пользой, сделать что-то руками и унести с собой вещь, наполненную смыслом. Все материалы включены в стоимость.