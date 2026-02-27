Мастер-класс, на котором ты сможешь создать яркий кухонный декор с помощью дерева и аэрографа. Ты освоишь профессиональное оборудование, подбор оттенков и работу с деревом под руководством преподавателя, а в конце занятия заберёшь готовое изделие с собой. Все необходимые материалы включены в стоимость.