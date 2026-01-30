«Под небом Парижа» — это путешествие во времени, в Париж середины ХХ века, когда в узких улочках Монмартра пахло кофе и дождём, в кафе до рассвета спорили художники и поэты, а музыка звучала так, будто говорила за всех сразу — о любви, утрате, страсти и надежде. Зажгут свечи и разольют по бокалам вино и на один вечер усадьба превратится в богемное кафе Монмартра. Как герои фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже», пройдёшь сквозь эпохи — туда, где Эдит Пиаф пела о хрупкости любви, Жак Брель обнажал чувства до предела, Шарль Азнавур превращал личную историю в исповедь, а Мари Лафоре наполняла песни светлой ностальгией. Париж — город Шагала и Модильяни, кабаре и маленьких сцен, уличных музыкантов и прокуренных залов, где каждая песня проживалась как судьба. В это незабываемое путешествие вас сопроводят гитаристы-виртуозы Михаил Оленченко и Александр Учеваткин, певица Дарья Клименко и рассказчик Ольга Свешникова. Живой звук двух гитар и чарующий вокал создадут ощущение камерного, почти личного разговора — будто музыка звучит только для тебя. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.