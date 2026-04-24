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Вечеринки
Про событие
Рома играет с той самой любовью к истокам клубной культуры и к людям на танцполе без позирования, без попытки казаться кем-то другим. Быстрые ритмы, транс, эйсид, техно, всё это собирается в единое состояние, где важен не только стиль, а атмосфера в клубе на всю ночь.
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