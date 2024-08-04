Rodnaya
Улица Маросейка, дом 9/2
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от 800₽ до 2200₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Проект Анастасии Родной, молодой джазовой вокалистки, композитора и аранжировщицы с собственным взглядом на современный джаз. Коллектив исполняет русскоязычную авторскую музыку на стыке европейского джаза, соула, этно и фанка, а также аранжировки джазовых стандартов и советских песен. Экспериментируя с лёгким и романтичным звучанием, группа исполнит не только актуальную программу, но и подзабытые уже авторские композиции и аранжировки из прошлого, которые будет приятно вспомнить.
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