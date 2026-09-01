Механический бык, две сцены, техасский покер, шляпы, казаки и Анастасия Волочкова. Надевай тотал деним, доставай любимые казаки и выясняй, кто здесь настоящий ковбой, а кто просто хорошо выглядит в шляпе. На открытом воздухе / 18:00—23:00 Всё начнётся в большом дворе: падай с быка, выигрывай миллионы в покере, танцуй и знакомься. Здесь постепенно разгонятся от хауса и диско до рейва. ⋆ Denis Kostitsyn ⋆ Sexstasy ⋆ Fluchtlink Студия 5 / 23:00—04:00 В 23:00 Техас переезжает в Студию 5 Лайв, шоу и диджей-сеты: ⋆ Анастасия Волочкова живое шоу х Nikita Nikitin диджей-сет ⋆ Teslond х Mintsev ⋆ Kirakira ⋆ Sasha Petrov ⋆ Wifies: Semmenova х 13.Anisaaaa ⋆ Дорогой дневник ⋆ Yuki × Yan Murzaev ⋆ Secret Guest Не забудь шляпу. И покрепче держись за быка.