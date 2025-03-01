Первый день весны отличный повод начать новую жизнь. Вот и Рокинг Тайм её начинает в новом клубе, в новом стиле, но с привычным позитивным вайбом и качественным шоу в стиле регги. Конечно же база - это коллектив The Stereodrop, а вместе с ними тщательно подобранный лайн-ап из уникальных вокалистов: - Tenor Love поведает любовные истории на олдовые риддимы. - Leo Dahmani представит Африку благодаря неповторимому аутентичному груву, который недоступен белым. - Danya вновь встанет из-за барабанной установки, чтобы размять косточки и исполнить пару своих авторских треков. - Ostapkin в роли постоянного резидента вечеринки обещает в очередной раз удивить чем-то новым и неожиданным. - Эфъ - это про раггамаффин, чёткий, цепляющий, взрослый. - Дебют - Ларюшкин, в общем-то достаточно опытный музыкант, который соединяет сибирские напевы и регги-музыку. Вам понравится. - За кавказский музыкальный вайб отвечает - SamGuru, харизматичный ведущий игр Мафия, который ещё и в микрофон умеет делать удивительные штуки. - Ну, а на вертушках - друг selecta Sabl. И всё это в один вечер. Скучать просто не получится!