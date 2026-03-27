Гость ближайшего RNDM ночи — берлинский продюсер и диджей The Sixth Sense, артист, чьё звучание сформировано на стыке классического хард- и берлинского техно конца 90-х и начала 2000-х. Его музыка строится на режущих хай-хэтах, массивных грувах и затягивающих лупах — строгом и функциональном саунде, который работает именно там, где он должен работать: на плотном танцполе и качественной клубной системе. Музыка The Sixth Sense всегда немного шире обычного клубного функционала. В основе его работ исследование восприятия и пространства звука: треки развиваются постепенно, погружая слушателя в гипнотическое состояние и создавая ощущение движения сквозь плотный звуковой поток. На RNDM ночи он представит свой фирменный саунд и тот самый подход к танцполу где классическая динамика жанра соединяется с современным берлинским драйвом.