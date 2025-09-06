Масштабная вечеринка, которая пройдёт в родных стенах клуба на двух танцполах. Вместе с друзьями и резидентами клуба соберут тот самый звук и праздник, ради которого RNDM живёт уже восемь лет. Ал-90 Abelle Depressive thuesday Dmitriy Gasparov Errioxa Etrigan Horny Karolina BNV Nikita Zabelin - live Rayme - live Roks Rooina Panorama Channel Shetookmycandies Volor Flex Wellew