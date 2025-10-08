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Ритмы хаоса

Askeri
Поварская ул., 31/29

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1000₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка, объединившая новые произведения трёх художников — Ауреля К. Базедов, Тимура Гасумова и Даниила Соболева. Несмотря на различие художественных языков, их работы объединяет стремление превратить хаотичное в энергию и гармонию. Проект исследует тему ритма как универсальной формы, соединяющей материю, пространство и эмоцию. Для зрителей эта выставка стала особенно значимой ещё и потому, что работы Ауреля К. Базедов впервые представлены в России. Аурель К. Базедов работает с абстрактными композициями, превращая хаотичное наложение материалов в прозрачные слоистые структуры, где каждый жест и каждый пигмент становятся частью единого ритма. Тимур Гасумов обращается к образам авиации, соединяя романтику полёта и детское восхищение небом с поэтикой движения и стремления. Даниил Соболев исследует внутренние состояния человека, превращая тревогу и ожидание в наивные, экспрессивные образы своей серии «Инопланетяне». Время работы выставки: ПН—СБ с 11:00 до 19:00.

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