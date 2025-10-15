Рисовальный дейтинг
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
Знакомство без слов, но с карандашами. Устал от одних и тех же вопросов на свиданиях? «Чем занимаешься?» «Как прошел день?» Попробуйте другой формат! Рисовальный дейтинг — это: — Не про умение рисовать, а про искренность. — Серия веселых и неожиданных заданий. — Знакомство через творчество, а не через анкету. — Гарантированные эмоции и новые знакомства. Приноси бумагу, инструменты, материалы. Планируются как индивидуальные, так и парные задания. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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