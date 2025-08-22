Лекция Саши Зубковского и показ found footage фильмов. Ты рассмотришь, как киноматериалы, созданные в логике наблюдения — будь то историческая хроника, домашние съемки или медицинские видео, — могут быть пересобраны для критики властного взгляда и формирования альтернативной оптики, исходящей изнутри субъективного опыта. Особое внимание уделишь тому, как архив становится ареной борьбы за контроль над образом, где режиссёр посредством монтажа, звука и других средств манипуляции противостоит «молчанию» прошлого. В рамках лекции будет показан фильм Manuale di cinematografia per dilettanti – Vol. I (реж. Федерико Ди Корато) — история о киноархиве начала XX века, оставленном таинственным итальянским кинолюбителем, в котором бытовая практика съёмки превращается в идеологический инструмент. А также фильм Autism Plays Itself (реж. Джанет Харборд), созданный на основе первых архивных медицинских съемок детей с аутизмом, которые комментируют современные аутичные взрослые, давая собственные интерпретации движений и жестов, объясняя их через призму аутичного восприятия — как формы стимуляции, удовольствия или коммуникации. На примере этих фильмов ты увидишь, как современные кинематографисты работают с наследием властного взгляда, переводя его в поле эмпатии и альтернативной чувствительности. Саша Зубковский — режиссёр, работающий с found footage, сооснователь архива любительского кино и аналоговой лаборатории «ЦИКЛ», куратор и отборщик программ для российских кинофестивалей.