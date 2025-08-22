ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Режимы наблюдения и саморепрезентации в киноархиве

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лекция Саши Зубковского и показ found footage фильмов. Ты рассмотришь, как киноматериалы, созданные в логике наблюдения — будь то историческая хроника, домашние съемки или медицинские видео, — могут быть пересобраны для критики властного взгляда и формирования альтернативной оптики, исходящей изнутри субъективного опыта. Особое внимание уделишь тому, как архив становится ареной борьбы за контроль над образом, где режиссёр посредством монтажа, звука и других средств манипуляции противостоит «молчанию» прошлого. В рамках лекции будет показан фильм Manuale di cinematografia per dilettanti – Vol. I (реж. Федерико Ди Корато) — история о киноархиве начала XX века, оставленном таинственным итальянским кинолюбителем, в котором бытовая практика съёмки превращается в идеологический инструмент. А также фильм Autism Plays Itself (реж. Джанет Харборд), созданный на основе первых архивных медицинских съемок детей с аутизмом, которые комментируют современные аутичные взрослые, давая собственные интерпретации движений и жестов, объясняя их через призму аутичного восприятия — как формы стимуляции, удовольствия или коммуникации. На примере этих фильмов ты увидишь, как современные кинематографисты работают с наследием властного взгляда, переводя его в поле эмпатии и альтернативной чувствительности. Саша Зубковский — режиссёр, работающий с found footage, сооснователь архива любительского кино и аналоговой лаборатории «ЦИКЛ», куратор и отборщик программ для российских кинофестивалей.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста