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  1. Москва
  2. События

Reverse festival

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Reverse возвращается. После небольшой паузы проект обретает новое дыхание: обновлённый состав команды, детальный подход к организации и первый ивент в культурном центре Community Moscow. Будь готов к мощному лайнапу, атмосфере полного погружения и энергетике, которая растопит сердца! В лайнапе: ZAKIR / POZDNYAKOV / Dana Sokolova / Chertkovski / Ille / IRENE ZHADAN / IVAN SORKIN / Vsevolod Panov Бронирование столов по номеру телефона.

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