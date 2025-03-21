Reverse возвращается. После небольшой паузы проект обретает новое дыхание: обновлённый состав команды, детальный подход к организации и первый ивент в культурном центре Community Moscow. Будь готов к мощному лайнапу, атмосфере полного погружения и энергетике, которая растопит сердца! В лайнапе: ZAKIR / POZDNYAKOV / Dana Sokolova / Chertkovski / Ille / IRENE ZHADAN / IVAN SORKIN / Vsevolod Panov Бронирование столов по номеру телефона.