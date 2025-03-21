Reverse festival
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Reverse возвращается. После небольшой паузы проект обретает новое дыхание: обновлённый состав команды, детальный подход к организации и первый ивент в культурном центре Community Moscow. Будь готов к мощному лайнапу, атмосфере полного погружения и энергетике, которая растопит сердца! В лайнапе: ZAKIR / POZDNYAKOV / Dana Sokolova / Chertkovski / Ille / IRENE ZHADAN / IVAN SORKIN / Vsevolod Panov Бронирование столов по номеру телефона.
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