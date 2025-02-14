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«Рецепт счастья» Александры Демидовой

Винзавод
Totibadze Gallery, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Формат серии «Алхимический комикс», являясь визуальным дневником художницы, позволяет размышлять на любые интересующие её темы. «Тема счастья широка и актуальна во все времена… Мне бы самой страстно хотелось узнать тот самый рецепт счастья. Для каждого, он свой… Что я могу сказать на эту тему? Ничего нового… Я задаю наводящие вопросы. Могу предложить зрителю вглядеться в мир средневековых и архитипических образов и выбрать свой рецепт. В основе серии лежат иллюстрации средневековых алхимических манускриптов. Древние алхимики пытались добыть золото и философский камень. С тех пор мало что изменилось, только у нас уже другие инструменты и ресурсы. За счастьем мы ходим в кабинет психолога, зарабатываем деньги, выходим замуж/женимся, рожаем детей, путешествуем, получаем образование, занимаемся саморазвитием и т.д. В серии я объединяю «высокое» и «низкое». Ищу в обыденности сакральное и пытаюсь принять жизнь такой, как она есть», — Александра Демидова. Режим работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник — выходной.

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