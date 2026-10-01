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Решение парадоксальной задачи
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Приходи, чтобы вместе помыслить, поделиться тем, как все понимают то, как устроен этот мир, и придумывать новые миры, ещё более сложные и интересные. Формат такой: Участники делятся на группы, у них есть модераторы, маркеры и плакат. Они решают задачу, в которой заложен определённый парадокс. Например: «Придумай мир, где каждый запрет порождает путь к тайне, коснуться которой можно только вместе с другим. Что между вами должно произойти?» или «Придумай мир, в котором внимание и время подчиняются одним и тем же законам». Затем Конференция, на которой можно будет обменяться решениями, задать друг другу вопросы и поотвечать на них. Формулировка задачи будет озвучена перед самым началом решения. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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