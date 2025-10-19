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Мультирэповый фестиваль. От абстрактного хип-хопа до экспрессивного авангарда. Ты услышишь: QT (dj set) мс ровный ех. the свитер (classic underground) кот курит (abstract, tuborg) рвота (alternative, emo) мангул (avant-garde, experimental) щи-тцу (funny-homyak hip-hop) Собака Павлова (surrealism-epileptic core) чингиз (secret?) +Secret Guest Рудольф Страусов
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