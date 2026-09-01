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Ренуар и женская красота: взгляд влюблённого художника

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+

Про событие

«Попробуй объяснить господину Ренуару, что женский образ — это не масса гниющей плоти с зелёными и фиолетовыми пятнами, свидетельствующими о полном разложении трупа!». Да-да! Это сказано о том самом Огюсте Ренуаре, чьи работы сейчас считают вершиной изящества и деликатности. Огюст Ренуар, пожалуй, один из немногих мастеров, претензии к которым не заканчиваются, равно как не заканчивается к ним и любовь. Его обвиняли в игнорировании линии, нарушении композиции, в неумелой работе с цветом. Что же с ним не так? Разберёшься в рамках лекции «Ренуар и женская красота: взгляд влюбленного художника». Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

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