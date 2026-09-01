«Попробуй объяснить господину Ренуару, что женский образ — это не масса гниющей плоти с зелёными и фиолетовыми пятнами, свидетельствующими о полном разложении трупа!». Да-да! Это сказано о том самом Огюсте Ренуаре, чьи работы сейчас считают вершиной изящества и деликатности. Огюст Ренуар, пожалуй, один из немногих мастеров, претензии к которым не заканчиваются, равно как не заканчивается к ним и любовь. Его обвиняли в игнорировании линии, нарушении композиции, в неумелой работе с цветом. Что же с ним не так? Разберёшься в рамках лекции «Ренуар и женская красота: взгляд влюбленного художника». Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.